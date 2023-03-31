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أنجلينا جولي من عالم السينما إلى عالم الأزياء

منذ 42 دقيقة
أنجلينا جولي

أنجلينا جولي

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تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لإطلاق علامتها التجارية الجديدة في عالم الموضة والمجوهرات والتي تحمل اسم “Atelier Jolie”.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن زوجة براد بيت السابقة تقدّمت بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص وحماية علامتها التجارية التي تسعى إلى إطلاقها.

وتعمل جولي البالغة من العمر 47 عاماً على هذا المشروع منذ أكثر من عام، وتنتظر الموافقة على العلامة التجارية حتى تتمكن من الانطلاق فعلياً بمشروعها الجديد، الذي يشمل كل ما له علاقة بالمجوهرات المصنّعة على الطلب، إضافة إلى الملابس الراقية والخياطة التفصيلية.

وكانت النجمة كشفت سابقاً أنها تعمل دائماً على أن يظهر أبناؤها الستة بملابس محترمة ومرتبة، تراعي الموضة، ولا تكون فوضوية ولا أخلاقية.

كما أكدت حينها أن إنتاج الملابس والموضة لا بد وأن يراعي قضايا إنسانية وبيئية تتعلق بتغيّر المناخ وتأثيره على العالم.

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