أنس جابر تخسر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس

خسرت اللاعبة التونسية أنس جابر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2022 (إحدى بطولات غراند سلام)، أمام اللاعبة البولندية ‏إيغا شفيونتيك بمجموعتين نظيفتين‎.‎

وتفوّقت إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، على أنُس جابر، المصنفة الخامسة عالمياً، في المجموعتين بنتيجة 2/6 و6/7‏‎.‎

ويُعد هذا النهائي الثاني لأنس جابر في بطولات غراند سلام، خلال العام الجاري، إذ سبق وأن وصلت لنهائي ويمبلدون، وخسرت ‏اللقب أيضاً، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة‎.‎

وتُعتبر أنس جابر الملقبة بـ “وزيرة السعادة” أول لاعبة عربية وأفريقية، على مر التاريخ، تصل لنهائي بطولتي أميركا المفتوحة ‏وويمبلدون، في ذات العام‎.‎