أنس جابر تنتفض وتُطيح بريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون

ثأرت التونسية أنس جابر من هزيمتها في نهائي العام الماضي عندما حولت تأخرها بمجموعة واحدة لتتغلب على المصنفة الثالثة وحاملة اللقب القازاخستانية إيلينا ريباكينا 6-7 و6-4 و6-1 لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء.

وبدت أنس جابر قبل عام واحد، قريبة من أن تصبح أول عربية تحرز لقب ويمبلدون قبل أن تخسر في ثلاث مجموعات، لكن الحلم لا يزال مستمرا في 2023 بعد عودة المصنفة السادسة بقوة رغم ظهورها في حالة من الذهول بعد خسارة الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى.

وانتفضت أنس واستعادت قوتها بعد ذلك، حيث أطلقت ضربات قوية وهيمنت تدريجيا على المباراة وانتصرت في خمسة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الثانية مما منحها أفضلية في المجموعة الثالثة التي هيمنت عليها تماما.

وستلتقي مع المصنفة الثانية أرينا سبالينكا في قبل النهائي بعد فوز لاعبة روسيا البيضاء على الأمريكية ماديسون كيز في مجموعات متتالية في وقت سابق اليوم.