أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بـفيروس كورونا..وهذا وضعه

نشر أنطونيو بانديراس بيانا عبر حسابه على موقع “تويتر” أكد فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

,أعلن الممثل الهوليودي الإسباني، أنطونيو بانديراس، مساء اليوم الاثنين 10 آب، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

وقال بانديراس: “أجد نفسي مجبرا على الاحتفال بعيد ميلادي الستين، بعد الحجر الصحي بعدما أثبتت إصابتي بمرض كوفيد 19”.

وتابع الممثل الإسباني، قائلا: “لكن رغم ذلك أنا أتمتع بصحة جيدة نسبيا، فقط أشعر بالتعب أكثر قليلا من المعتاد، وآمل أن أتعافى في أقرب وقت ممكن، وألا أتسبب في إصابة أي شخص من المقربين لي”.

ولد الممثل أنطونيو بانديراس في 10 أغسطس 1960، في مالقة، إسبانيا. وبعد تعرضه لكسرٍ في قدمه، تبددت أحلامه في أن يصبح نجم كرة قدم، وبدأ بعد ذلك بدراسة الدراما. وبعد ظهوره في إنتاجاتٍ محليةٍ في مالقة، انتقل عام 1979 إلى مدريد لمتابعة مهنته التمثيلية، وفي نهاية المطاف كسب لنفسه بقعةً في المسرح الوطني في إسبانيا.

وبدأ بانديراس التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الأسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم انطلق في هوليوود.

ووضع أنطونيو بانديراس اسمه على علامة العطور التي تسوقها الشركة الإسبانية بويغ.

نظراً للشهرة العالمية لأفلام ألمودوفار، بدأ بانديراس بناء حياةٍ مهنية في هوليوود في أوائل التسعينات. وبعد ظهور القصير في فيلم Madonna: Truth or Dare (1991)، وحظي بأول دور مهمٍ له مع فيلم The Mambo Kings (1992)، ونتيجة عدم اتقانه اللغة الإنجليزية بشكلٍ كامل، اضطر لتعلم خطوط دوره صوتياً؛ وعلى الرغم من ذلك التحدي، كان أدائه رائعاً في الفيلم.

التقى باندرياس بالممثلة ميلاني غريفيث خلال تصوير فيلم Two Much (1996) ووقعا في الحب. وبعد طلاقه من زوجته آنا ليزا، تزوج الحبيبان في مايو 1996. وفي نفس العام، أنجبا ابنتهما ستيلا.

وبعد 18 عاماً من الزواج، أعلن الزوجان عن طلاقهما عام 2014. ومنذ ذلك الحين، واعد بانديراس مستشارةً استثمار هولندية تدعى نيكول كيمبل.