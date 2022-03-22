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أنغام تقطع وصلتها الغنائية في الأوبرا.. تعرف على السبب

22 - مارس - 2022
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 8:51 صباحًا
انغام

انغام

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قطعت النجمة أنغام وصلتها الغنائية بشكل مفاجىء خلال حفلها المقام الآن بدار الأوبرا المصرية، بسبب حدوث بعض الشغب من الجمهور المتواجد بالحفل.
وقام الجمهور المتواجد في قاعة المسرح الكبير بالدور الأخير “البلكون” بالتشويش على أنغام منذ بداية الحفل، بحجة أن الصوت لا يصلهم بشكل جيد، وبرغم من توقفها أكثر من مرة ومحاولاتها إرضاءهم مع مختصين هندسة الصوت بالمسرح، في الوقت الذي أشادت الجماهير المتواجدة في الصفوف الأولى والدورين الأول والثاني بمستوى الصوت، إلا أن جمهور البلكون ظل يشوش على وصلة أنغام طوال غناءها.
وأدى ذلك لقطع أنغام وصلتها ووجهت رسالة للجمهور قائلة: “لو سمحتم واحد بس يتكلم أنا مش شايفة فيه مشكلة في الصوت”، وظل الجمهور يصرخ ويحاول التشويش عليها مما جعل أنغام تستأذن في راحة لمدة خمس دقائق لحين حل المشكلة.

ويذكر ان اخر زيجات انغام كان في فبراير العام 2019 حيث أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.

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