أوباما على نتفليكس.. “فيديو”!

عشاق الوثائقيات ومناظر الطبيعة المذهلة، على موعد مع سلسلة جديدة من إنتاج شبكة نتفلكس، ولكن هذه المرة بتقديم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفق ما نقل موقع “فوربس”.

تتألف سلسة “Our Great National Parks” (متنزهاتنا الوطنية العظيمة) الوثائقية من خمس حلقات تركز على المتنزهات الوطنية الكبيرة في العالم في خمس قارات وعلى الحيوانات التي تعيش فيها، مع مشاهد تم تصويرها من منتزه تسافو الوطني في كينيا إلى خليج مونتيري بكاليفورنيا، وفقًا لنتفيلكس.

سيروي أوباما الحلقات الخمس، وستعرض للمرة الأولى في أبريل/نيسان. وظهر الرئيس السابق في مقطع دعائي صدر الثلاثاء وهو يمشي حافي القدمين على الشاطئ ويقدم موضوع المسلسل.

يؤدي أوباما دور المنتج التنفيذي للسلسلة، كجزء من الصفقة الممتدة على عدة سنوات بين شركته Higher Ground Productions التي يديرها مع زوجته ميشيل ونتفليكس.

تهدف السلسلة إلى دعم حماية المتنزهات الوطنية، وأفادت شركة البث في بيان: “هذه العجائب تستحق الحفاظ عليها، وإحدى أفضل الطرق لإثبات ذلك هو أن تُظهر للجمهور كيف تبدو الحياة داخل هذه العجائب عندما نهتم بها”.

كان الحفاظ على البيئة أولوية قصوى لأوباما خلال ولايته. فأسس وزاد الحماية لأكثر من 50 مليون فدان من الأراضي والمياه العامة، أكثر من أي من أسلافه، بحسب بيان نتفليكس.

يعد المشروع الأحدث لأوباما على نتفليكس منذ أن وقعت شركة الإنتاج التي أسسها مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، Higher Ground Productions، صفقة إنتاج ممتدة على عدة سنوات مع خدمة البث في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، عمل الاثنان في سلسلة مثل الفيلم الوثائقي American Factory الحائز على جائزة الأوسكار، والفيلم الوثائقي Crip Camp الذي حصل على استحسان النقاد.

وفي عام 2020، أدت ميشيل دور البطولة في فيلم وثائقي عن حياتها بعنوان Becoming، وأطلقت العام الماضي سلسلة للأطفال بعنوان Waffles + Mochi حول الطبخ وتناول وجبات مغذية.

أما في عام 2019، فوقعت شركة إنتاج الرئيس السابق أيضًا صفقة مع Spotify “سبوتيفاي”، وشارك أوباما في بودكاست مع المغني وكاتب الأغاني بروس سبرينغستين العام الماضي.

Narrated by President @BarackObama, Our Great National Parks invites you to discover the power of our world's wild spaces. Coming April 13. pic.twitter.com/wvSoBqcbUJ

— Netflix (@netflix) March 15, 2022