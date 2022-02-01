أوباميانغ يجتاز الاختبارات الطبية اللازمة للالتحاق بصفوف برشلونة

استكمل نادي برشلونة تعاقده مع بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، لينضم إلى “البلوغرانا” قبل انتهاء فترة “الميركاتو الشتوي”.

واجتاز أوباميانغ كافة الاختبارات الطبية اللازمة للالتحاق بصفوف برشلونة، ومن المقرر الإعلان رسمياً عن الصفقة قريباً، حسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس”.

وأشارت “سكاي سبورتيس” إلى أن أوباميانغ الذي سجل لأرسنال 92 في 162 مباراة، يبدو أنه قد وافق على تخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 350 ألف إسترليني، لدى انتقاله إلى الفريق الكتالوني والذي فشل سابقا في ضم الدولي الغابوني لصفوفه لأسباب مالية.

وسيوفر “المدفعجية” ما يقارب 25 مليون إسترليني مع رحيل أوباميانغ الذي لا تزال صلاحية عقده سارية لعام ونصف.