أوبرا باريس.. محمد عبده أول فنان عربي يغني في قصر جارنييه

أحيا النجم السعودي محمد عبده، فنان العرب، حفلتين في أوبرا باريس، وسط حضور جماهيري كبير، ليصبح أول مطرب عربي يعتلي مسرح قصر جارنييه.

ورفع الحفلان لافتة “كامل العدد”، فيما تجمع عدد كبير من محبي الفنان السعودي خارج مقر الأوبرا، بعد نفاد التذاكر، فيما نشرت شركة “روتانا”، التي نظمت تلك الأمسية الفنية الرائعة، مجموعة من مقاطع الفيديو التي تسجل كواليس الحفلين، عبر حسابها بموقع “تويتر”.

ورصدت هذه المقاطع لحظات ما قبل صعود محمد عبده على المسرح، حيث ظهر مع المايسترو وليد فايد أثناء التجهيزات النهائية للحفل، كما عرضت الشركة مقاطع فيديو للتفاعل الاستثنائي للجمهور مع أغاني محمد عبده الشهيرة “مذهلة” و”الأماكن”.

وعلقت “روتانا” بالقول: “ليلة تاريخية للعمر وأجمل الأماكن مع فنان العرب.. الفيديو الأكثر انسجاماً وتفاعلاً بين جمهورٍ يعيش لحظات طرب تاريخية ومحبوبهم فنان العرب في دار الأوبرا في باريس”.

كما عرضت “روتانا” مقطع فيديو يظهر لفتة إنسانية للفنان محمد عبده، بعدما حرص على لقاء جمهوره خارج المسرح، ممن لم يستطيعوا حضور الحفل بسبب نفاد التذاكر. وظهر فنان العرب وهو يمازح الجمهور، ويلتقط معهم الصور التذكارية، وعلقت قائلة: “لفتة رائعة من فنان العرب محمد عبده الذي التقى جمهوره الذي لم يتسن لهم الحصول على تذاكر لحضور الحفل”.

وكان محمد عبده قد خطف الأنظار في حفله الأول في أوبرا باريس بعدة مواقف مميزة، أبرزها حضور 4 من أبنائه للحفل، وتداول جمهور فنان العرب فيديو لابنته وهي تنادي عليه خلال فقرته الغنائية الأولى، قبل أن يصعد أبناؤه معه على المسرح لتحية الجمهور، في لقطة مميزة.

وكان الفنان محمد عبده قد ظهر في أحد الفيديوهات عقب وصوله فرنسا، وهو يصطحب أبناءه الصغار، مؤكدا أن الحفل يضاف إلى السجل الفني العربي والسعودي.

أما بالنسبة له فهو يضاف إلى تجاربه السابقة في عدة دور أوبرا مثل أوبرا المغرب ومصر وتونس والجزائر، موضحا أنه سيغني هذه المرة في أوبرا باريس لأول مرة، وهذا شيء مشرف جدا له.

ومحمد عبده ولد 12 يونيو/حزيران 1949 بمحافظة الدرب جنوب السعودية، وبدأ مسيرته الفنية عام 1961 وحقق خلال مشواره الكثير من النجاح والتميز، إذ أسهم باختياراته المميزة وأدائه المختلف في تطوير الأغنية السعودية وانتشارها بالعالم العربي، ومن أبرز أعماله: “الأماكن، عالي السكوت، بعلن عليها الحب، مذهلة، أسعد ليالي العمر”.

وتزوج فنان العرب محمد عبده مرتين، الأولى من السعودية نجوى بنوي، في عام 1977، وأنجب منها 7 أبناء، وانفصلا بعد زواج دام 26 عاما، أما الزيجة الثانية فهي من فرنسية من أصول جزائرية، تزوجها في عام 2013، وأنجب منها 4 أبناء، كان آخرهم سلمان، الذي استقبله قبل عدة أشهر.