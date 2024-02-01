أوبك بلس تعتزم النظر في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في آذار

أفاد مصدران في أوبك بلس، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أن المجموعة ستبت في مارس آذار فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها في الربع الأول من العام، وذلك بعدما لم يسفر اجتماع لجنة وزارية عن تبني إجراء تغييرات على سياسة الإنتاج للمجموعة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، وجاءت السعودية في المقدمة بتحمل تخفيضات طوعية بأكثر من مليون برميل يوميا.

تدعمت أسعار النفط بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتصاعد التوتر الجيوسياسي، لاسيما هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر. وتجاوز خام برنت 81 دولارا للبرميل اليوم.

وقال مصدرا أوبك بلس اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن التخفيضات ستخضع للمراجعة في مارس آذار ثم سيلي ذلك إعلان بشأن موعد تجديدها إذا تقرر ذلك كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية السابقة لأوبك+.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء من دول منتجة كبرى في أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، عن بعد للتباحث بشأن السوق ومستويات إنتاج النفط، ولم يعلنوا عن أي تغيير في السياسة.

وقال مصدر آخر في أوبك بلس “كان الاجتماع إيجابيا للغاية وسريعا وما لاحظناه هو أن هناك مستوى جيدا من الترابط بين الأعضاء. وتجدد إعلان التعهدات”.

ويمكن للجنة، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع لأوبك بلس بالكامل أو تقديم توصيات بشأن السياسة إذا لزم الأمر.

وفي حالة إلغاء التخفيضات التي جرى التعهد بها في الربع الأول، فستبدأ أوبك+ في إعادة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من بداية أبريل نيسان. ومن شأن ذلك الإبقاء على تخفيضات إنتاج تبلغ 3.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وتقول الرياض إن التخفيضات قد تستمر بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وكان كل من القرارات السابقة بتمديد التخفيضات الطوعية قد اتخذ قبل شهر على الأقل من تنفيذه.

وجهت الحكومة السعودية، في إعلان مفاجئ هذا الأسبوع، شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع قي طاقة إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم بعد مشاركته في اجتماع أوبك بلس إن الوضع في سوق النفط مستقر.

عادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين وتضم ممثلين عن كبار المنتجين في أوبك بلس منهم السعودية وروسيا والإمارات. والاجتماع المقبل للجنة تقرر له الثالث من أبريل نيسان.