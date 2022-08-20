أوديغارد يقود أرسنال للفوز بثلاثية على بورنموث

أحرز مارتن أوديغارد هدفين في أول 11 دقيقة، ليفوز أرسنال بجدارة 3-صفر على بورنموث ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وافتتح قائد أرسنال، ولاعب ريال مدريد السابق، الأهداف بعد خمس دقائق بعد مجهود كبير من جابرييل مارتينيلي، ثم أضاف الهدف الثاني بعد تمريرة جابرييل جيسوس.

ولم يسدد بورنموث أي كرة على المرمى في الشوط الأول، لكنه كان الطرف الأفضل بشكل كبير بعد الاستراحة.

وأطلق المدافع الفرنسي وليام صليبا تسديدة هائلة في الزاوية العليا لتصبح النتيجة 3-صفر في الدقيقة 54.

ووضع جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، الكرة داخل الشباك، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.

وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في بداية مختلفة تماما عن الموسم الماضي عندما خسر في أول ثلاث جولات.

وهذه أول مرة يفوز فيها أرسنال في أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز في 18 عاما.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن جاره توتنهام هوتسبير، لكن مانشستر سيتي حامل اللقب سيستعيد القمة بفارق الأهداف إذا تفوق على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وخسر بورنموث في مباراتين متتاليتين بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الافتتاحية للموسم.