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أودينيزي يواصل أفضل انطلاقاته بالدوري الإيطالي ويتعادل مع أتلانتا

منذ 50 دقيقة
من مباراة أودينيزي وأتالانتا

من مباراة أودينيزي وأتالانتا

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قلب أودينيزي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 أمام أتلانتا اليوم الأحد لتتواصل أفضل انطلاقاته على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتصدر أتلانتا المسابقة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي يحل ضيفا على كريمونيزي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتقدم أتلانتا في النتيجة بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 36 عندما أطلق تسديدة قوية مستغلا تمريرة من المهاجم لويس موريل.

وضاعف أتلانتا تقدمه في الدقيقة 56 من ركلة جزاء حصل عليها وسددها موريل بعدما تعرض لخطأ من ديستني أودوجي داخل المنطقة.

وقلص جيرار ديلوفو الفارق من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 67، قبل أن يسجل المدافع نيوين بيريز هدف التعادل بضربة رأس رائعة في الدقيقة 78.

وارتقى أودينيزي إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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