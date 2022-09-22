أوساكا تنسحب من منافسات في طوكيو بسبب الإصابة

انتهت حملة دفاع اليابانية نعومي أوساكا عن لقبها ببطولة بان باسيفيك المفتوحة على أرضها اليوم الخميس بانسحاب المصنفة الأولى على العالم سابقا قبل مباراة الدور الثاني أمام بياتريس حداد مايا بسبب آلام بالبطن.

وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى والمتوجة بآخر نسخة في مسقط رأسها أوساكا عام 2019 “أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على التنافس اليوم”.

وأضافت “شرف كبير أن أتمكن من اللعب ببطولة بان باسيفيك أمام الجماهير المذهلة هنا في اليابان، إنها لحظات مميزة لي وستبقى كذلك وكنت أتمنى اللعب اليوم، لكن جسدي لم يسمح بذلك”.

وهذه آخر ضربة تتعرض لها اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما بعد الغياب عن موسم بطولات الملاعب العشبية بأكمله بسبب إصابة بوتر العرقوب، كما انسحبت من الدور الأول في تورونتو بسبب مشكلة بالظهر خلال الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة.

وستلتقي البرازيلية حداد مايا مع المصنفة الرابعة فيرونيكا كوديرميتوفا أو المكسيكية فرناندا كونتريراس جوميز، الصاعدة من التصفيات، في دور الثمانية.