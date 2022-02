أوكرانيات يلدن في الأقبية والملاجئ بين وابل من القصف والانفجارات

ذاكرة الحروب عادة لم تخبرنا فقط عن القتلى والجرحى فحسب، بل امتدت أكثر من ذلك بكثير لتسطر حوادث مأساوية تركت آثاراً لا تنسى، واليوم في أوكرانيا، تعود تلك المآسي عبر مشاهد ذكّرت بويلات الحرب العالمية.

فقد أنجبت امرأة طفلتها في محطة مترو أنفاق العاصمة كييف إبان وقوع المدينة تحت وابل من القصف والانفجارات.

ووضعت الأم البالغة من العمر 23 عاماً، التي لم يكشف عن هويتها، طفلتها مايا عند الساعة 8:30 مساءً الجمعة بمساعدة بعض عناصر الشرطة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

كما أوضحت الضابطة ميكولا شلاباك أن الشرطة ساعدت المرأة في ولادة الطفل واستدعت سيارة إسعاف نقلتهما إلى المستشفى.

فيما وُلِد صبي السبت، في قبو مستشفى بمنطقة لوغانسك، بعدما تضرّرت المنشأة بأكملها بفعل الضربات.

وقالت صفحة المستشفى على فيسبوك: “في مثل هذه الظروف مع أولئك الذين يستحقون حياة جديدة نسمع صوت المولود.. إنه صبي”.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022