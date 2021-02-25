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أول أيام شهر رمضان المبارك.. هذا هو تاريخه المتوقع بالحسابات الفلكية

25 - فبراير - 2021
هلال شهر رمضان

هلال شهر رمضان

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مع انتصاف شهر رجب، بات يفصلنا عن شهر رمضان المبارك شهر ونصف تقريبا، وبالطبع فإن تقرير دخول شهر الصيام، يعتمد على رؤية الهلال في معظم الدول الإسلامية.

ومع ذلك فإن بعض الدول اليوم ومع تطور وسائل المراقبة الفلكية، فإنها تعمد إلى الاستئناس بالحسابات الفلكية لميلاد القمر، ومعرفة أول أيام دخول الأشهر الهجرية.

وقد كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن موعد دخول شهر رمضان لعام 1442هـ، وكذلك عيد الفطر، لافتاً إلى أن شهر شعبان سيكون 30 يوماً، لكون القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 26 دقيقة في 29 شعبان، وفقا لأفق مكة المكرمة.

وأكد على حسابه الرسمي في “تويتر” أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون في 30 شعبان عند الساعة 5:31 صباحاً، لذلك ستوافق غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل، وأن يوم 29 رمضان سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10 مساء اليوم نفسه، ولن يكون الهلال مكث في الأفق الغربي، لذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوماً.

ونوه بأن موعد العيد سيكون الخميس الموافق 13 مايو المقبل، داعياً من لديه حُجوزات أو مناسبات إلى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يوماً.

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