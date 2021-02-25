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أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 9:12 صباحًا
محمد رمضان

محمد رمضان

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علق مدير أعمال الممثل محمد رمضان على ما تم تداوله أخيرا بشأن انفصاله عن زوجته.

وقال محمود رمضان مدير أعمال وشقيق محمد رمضان، إن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن انفصال شقيقه عن زوجته نسرين أبوالنجا، “غير صحيحة”، مؤكدا أن شقيقه “يعيش حالة من الاستقرار الأسري مع زوجته”.

وأوضح رمضان، في تصريحات خاصة لموقع “المصري اليوم” أن “الخبر غير صحيح، وموضوع الانفصال ليس له أساس من الصحة”.

وتابع: “لو حصل مش هننفي لأنه هيكون قضاء الله وقدره”.

وأضاف: “أنا ومحمد نقوم بتصوير أحد الأعمال في مدينة دبي”.

ومسلسل موسى هو العمل الدرامي الذي سيشارك فيه محمد رمضان في موسم رمضان المقبل، ويشاركه في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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