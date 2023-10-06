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أول تعليق لدانييلا رحمة على خلافها مع ماغي بوغصن

منذ 31 دقيقة
دانييلا رحمة

دانييلا رحمة

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نفت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أنباء خلافها مع الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، مؤكدة على علاقة الصداقة التي تجمع بينهما.

وفي التفاصيل، كشفت دانييلا خلال حديث خاص لـ”فوشيا” أنها تواصلت هاتفيا مع ماغي بو غصن مؤخراً لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت: “العالم بدها تحكي لو شو ما صار”.

وأعربت دانييلا رحمة عن سعادتها بإعادة التعاون مع الممثل محمد الأحمد، مشيرة إلى أن الجمهور أحب هذه الثنائية في مسلسل “للموت”، ما يضع على عاتقهما مسؤولية الظهور بصورة مختلفة بعيدة عن التكرار.

وتمنت بطلة مسلسل “للموت” الممثلة دانييلا رحمة النجاح لثنائيتها مع الممثل قصي خولي الذي تخوض إلى جانبه السباق الرمضاني 2024، وأشارت إلى أنها ليست خائفة من موضوع المقارنة، لأن هذا الأمر يحدث عادة مع معظم الثنائيات.

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