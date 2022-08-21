أول تعليق من زوج نسرين طافش بعد أنباء انفصالهما

علق زوج الفنانة السورية نسرين طافش، شريف شرقاوي، على أنباء انفصالهما، بعد حذف زوجته صورهما من حسابها على موقع “إنستجرام”.

وكتب شريف الشرقاوي، عبر خاصية ستوري على “إنستجرام”: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها”.

ووجه زوج نسرين طافش رسالة إلى متابعيها، قائلًا: “من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

من جهتها، كتبت نسرين طافش، عبر ستوري “إنستجرام”: “في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته”.

وأضافت: “المتصلون بأنفسهم لديهم جمال داخلي، يشغلون كثيرًا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم، لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغدى على السطحية والفضول. الجمال والعمق لا ينفصلان”.

وفي وقت سابق، فوجئ متابعو النجمة السورية نسرين طافش بقيامها بحذف صورها مع زوجها الدكتور شريف شرقاوي عبر حسابها على “إنستجرام”.

لم تكشف نسرين طافش عن سبب ذلك، فيما لاتزال صورهما موجودة عبر حسابيها على “فيسبوك” و”تويتر”.

وتملكت الدهشة قطاعا عريضا من الجمهور بسبب هذا التصرف، لا سيما وأنهما تزوجا منذ فترة قصيرة.

وكانت نسرين طافش خلال الأيام القليلة الماضية، تشارك عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، صوراً وحالات تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، أثناء قضاء الثنائي عطلتهما الصيفية.

لذا تساءل المتابعون عن حقيقة طلاق نسرين طافش من زوجها، وهل انفصل الثنائي بعد هذه الفترة القصيرة من الزواج؟ فيما سألها آخرون عن سبب حذف صورهما معاً؟

نسرين طافش نافست في رمضان الماضي بمسلسل سوري يحمل اسم “جوقة عزيزة”، حيث شاركها بطولته سلّوم حداد، وأيمن رضا، وهبة نور، ووسام حنا، ونورا رحال، ووفاء موصلي.