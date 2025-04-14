أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على ملابس محمد رمضان!

في أول رد رسمي حول إطلالة الفنان محمد رمضان الأخيرة خلال إحدى حفلاته، أكدت نقابة المهن الموسيقية أن النقابة المختصة بمحاسبة محمد رمضان هي نقابة المهن التمثيلية، كونه عضوًا بها، مشيرة إلى أن دور الموسيقيين يقتصر فقط على إصدار التصاريح اللازمة لإقامة الحفلات.

وصرّح جارف مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن الحفلات التي تُقام داخل مصر يتم تنظيمها وفقًا لتصاريح عمل فردية، تصدر طبقًا لبروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية، التمثيلية، والسينمائية.

وأوضح مرتضى أن النقابة لا تملك صلاحية مساءلة أو محاسبة رمضان على مظهره أو تصرفاته، قائلًا:

“محمد رمضان عضو في نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي إجراءات تأديبية أو مهنية بحقه، إن لزم الأمر”.

وكان محمد رمضان قد أثار موجة من الجدل بعد ظهوره بإطلالة فرعونية وصفها البعض بأنها “تشبه بدلة رقص”، خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان “كوتشيلا” الموسيقي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل النقابات الفنية.