الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على ملابس محمد رمضان!

منذ 5 دقائق
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

في أول رد رسمي حول إطلالة الفنان محمد رمضان الأخيرة خلال إحدى حفلاته، أكدت نقابة المهن الموسيقية أن النقابة المختصة بمحاسبة محمد رمضان هي نقابة المهن التمثيلية، كونه عضوًا بها، مشيرة إلى أن دور الموسيقيين يقتصر فقط على إصدار التصاريح اللازمة لإقامة الحفلات.

وصرّح جارف مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن الحفلات التي تُقام داخل مصر يتم تنظيمها وفقًا لتصاريح عمل فردية، تصدر طبقًا لبروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية، التمثيلية، والسينمائية.

وأوضح مرتضى أن النقابة لا تملك صلاحية مساءلة أو محاسبة رمضان على مظهره أو تصرفاته، قائلًا:

“محمد رمضان عضو في نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي إجراءات تأديبية أو مهنية بحقه، إن لزم الأمر”.

وكان محمد رمضان قد أثار موجة من الجدل بعد ظهوره بإطلالة فرعونية وصفها البعض بأنها “تشبه بدلة رقص”، خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان “كوتشيلا” الموسيقي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل النقابات الفنية.

    المزيد من منوعات

    ماريو فارغاس يوسا
    رحيل الكاتب البيروفي "ماريو فارغاس يوسا" عن 89 عامًا تاركًا إرثًا أدبيًا خالدًا
    إبراهيم شيكا
    وفاة لاعب الزمالك إبراهيم شيكا بعد صراع مع المرض
    ياسمين صبري ومحمد رمضان أثناء الخلاف الشهير
    أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان إلى الواجهة من جديد

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
    مرفأ طرابلس
    ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟
    وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
    ردع العدوان - سوريا
    صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات