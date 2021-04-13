أول حذاء انتعله المغني كاني ويست في حفلة "غرامي" للبيع بمليون دولار

قالت دار “سوذبيز” للمزادات أن زوجا من أول حذاء رياضي من طراز “نايكي ييزي” انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة “غرامي” ، سيتم عرضه للبيع ، متوقعة أن يتم بيع الحذاء بأكثر من مليون دولار.

وطرح حذاء “نايكي إير ييزي 1” الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري إلا إذا أراد الأخير ذلك.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة “ييزي” التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض “غرامي” للعام 2008.

في السابق، تعاونت “نايكي” فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأميركية.

أطلقت مجموعة “إير ييزي 1” بإصدار محدود العام 2009 وتلتها “إير ييزي 2” في العام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع “نايكي” معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع “أديداس” العام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار من العائدات العام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف “يو بي إس” استشهدت بها وكالة “بلومبرج”.

وسيعرض الحذاء الرياضي الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونج كونج اعتبارا من 16 نيسان/أبريل.

في آب/أغسطس من العام الماضي، بيع زوج من حذاء “نايكي إير جوردن 1” في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار “كريستيز”.