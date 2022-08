أول خطوة لبرشلونة في رحلة ضم هالاند

في أول خطوة من مشوار الفريق الكتالوني للحصول على خدمات النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

حط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم هالاند، ووالد اللاعب، في برشلونة، الخميس، للتفاوض على انتقاله الى العملاق الكتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة “سبورت” الرياضية.

ومع عنوان “قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة”، نشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه، والد هالاند، يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن “وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده خوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف”.

وأشارت الى أن مساعد لابورتا كان في استقبالهما واصطحبهما معه في السيارة.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 https://t.co/xT8I99pAWD

— TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021