أول رد من رامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

تداولت وسائل إعلام مصرية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض الفنان رامز جلال لإصابة قوية أفقدته البصر.

ونفى الفنان المصري رامز جلال، بشكل غير مباشر، الأخبار التي انتشرت حول إصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

ونشر رامز جلال، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، صورة “سيلفي” تجمعه مع نجم منتخب ويلز جاريث بيل، نافيا بشكل عملي تلك الأخبار. ويظهر في الصورة رامز مع جاريث على متن إحدى الطائرات، وقد ارتدى رامز نظارة شمسية، ملوحا بأصبعه دلالة على الفوز، مع ابتسامته الشهيرة.

وجاءت الصورة بعد ساعات من مباراة منتخب ويلز مع منتخب أمريكا، والتي انتهت بهدف لكل منهما، وقد أحرز جاريث بيل هدف ويلز من ضربة جزاء.

نفي رامز جلال لتلك الشائعات لم يكن الأول، حيث سبقه نفي مماثل من شقيقه الفنان ياسر جلال، الذي أكد في تصريحات إعلامية، أن كل هذا مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة، رافضا التعليق عليها لكونها مجرد شائعات بلا معنى. وأضاف أن رامز بخير ويواصل عمله بشكل طبيعي، ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات.

كما حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على نفي تلك الشائعات، مؤكدة أن ما جرى تداوله بشأن رامز جلال هو مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.

الأمر ذاته، فعله الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حيث أكد عدم صحة ما أثير بشأن إصابة رامز جلال بالعمى، واصفاً كل ما تردد في هذا الشأن بالشائعات.

ويستعد رامز جلال لعرض فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”، ويشاركه البطولة كل من نسرين طافش، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، وويزو، ومحمد ثروت، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. ونشر رامز جلال الملصق الترويجي الخاص بالفيلم على صفحته بموقع “فيسبوك” في يوليو/ تموز الماضي.

جديرٌ بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال، كان تقديمه لبرنامج المقالب “رامز موفي ستار”، المعروض في شهر رمضان الماضي عبر فضائية “MBC مصر”. ودارت فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.