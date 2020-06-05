أول رد من شيرين عبد الوهاب على اعتداء حسام حبيب عليها والأخير يستعين بآية من القرآن الكريم

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انتشرت في الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام المصرية، أخبار تتحدث عن خلاف كبير وقع بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في فيلا الأخير في مدينة الرحاب، حيث وصل الخلاف بينهما الى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، إلا ان شيرين وحسام خرجا عن صمتها ونفيا تلك الأخبار.

فكتبت شيرين: “قرأت أخبارأ أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة وليست صحيحة بالمرة. #بحبك يا صاحبي”.

أما حسام حبيب نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود خلاف كبير مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، جاء فيها: ‏‎”‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎”‎‏.‏

بدوره نشر أحمد سعد صورة تجمعه مع الزوجين وكتب: “اصحابي وحبايبي… وكل الذي أسمعه اشاعات”.

ولكن بحسب موقع “اليوم السابع” ان شهود عيان أكدوا استعانة شيرين بصديقها النجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد في الصلح بينهما.

قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي ♥️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 4, 2020