أول صفقة بالميركاتو الشتوي.. توتنهام يعلن التعاقد مع دانجوما

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، الأربعاء، عن ضمه للجناح أرنو دانجوما من نادي فياريال الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون اللاعب أول تعاقد للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني الجاري.

وسجل دانجوما ستة أهداف في 17 مباراة في كل المسابقات مع فياريال هذا الموسم، ليكون قد أحرز 22 هدفا في 51 مباراة مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسبق للاعب البالغ عمره 25 عاما اللعب في إنجلترا من قبل حين أمضى موسمين مع بورنموث قبل الانتقال لفياريال.

وتلقى دانجوما استدعائه الأول لمنتخب هولندا في أكتوبر تشرين الأول عام 2018، كما تم استدعى في الموسم الماضي، وسجل هدفين خلال ست مباريات دولية.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن إيفرتون الذي يصارع من أجل البقاء كان قريبا من التعاقد مع دانجوما قبل أن يخطفه توتنهام خامس الترتيب في الدوري الإنجليزي.