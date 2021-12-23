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أول صفقة لـ"برشلونة" خلال فترة الانتقالات الشتوية

23 - ديسمبر - 2021
فيران توريس

فيران توريس

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توصل نادي برشلونة، إلى اتفاق لضم مهاجم مانشستر سيتي، الدولي الإسباني فيران توريس، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها الشهر المقبل.

وقال الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، إن برشلونة يقوم حاليا بإعداد الأوراق والعقود للإعلان عن ضم فيران توريس، مشيرا إلى أن الفريق الكتالوني سيصدر بيانا بشأن هذه الصفقة قريبا.

وكشف رومانو، أن الصفقة ستكلف برشلونة حوالي 55 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، وسيوقع توريس عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان “البارسا” في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأكد رومانو، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، كان وراء إصرار إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد مع توريس.

وكان المهاجم الدولي الإسباني، البالغ 22 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي قادما من فالنسيا مقابل 22 مليون يورو في أغسطس 2020.

وسجل توريس، 16 هدفا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنجلترا، وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر.

إلا أن توريس مني في موسمه الثاني في صفوف “السيتي”، بنكسة بعد تعرضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

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