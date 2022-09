أول صورة لضريح الملكة إليزابيث الثانية

كدت سيدة تعمل في كنيسة جورج السادس أنها كانت بين عدد قليل ممن تمكنوا من رؤية ضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، والتي ووريت الثرى الاثنين الماضي.

وقالت في مقابلة مع صحيفة بريطانية إنها تمكنت من رؤية اللوح الأسود الذي نقش عليه اسمها إلى جانب اسم والدها جورج السادس وإليزابيث الملكة الأم وزوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

وأضافت أن أحاسيس حزينة انتابتها عندما رأت اسم الملكة وزوجها الراحل فيليب، على الرخام لأول مرة.

وتابعت قائلة: “كان مؤثرا جدا أن ترى أسماءهما هكذا.. أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني كنت من بين الأوائل الذين تمكنوا من رؤية هذا.

وبالترتيب، يمكن قراءة اسم الملك جورج السادس 1895-1952، قبل أن يضاف لاحقا اسم إليزابيث 1900-2002، وإليزابيث الثانية 1926-2022، ثم فيليب 1921-2021.

وفي وسط الرخامة هناك نجمة غارتر معدنية، وشارة وسام الرباط، أقدم وأرقى رتبة في الفروسية في البلاد.

1/2 Since 1969, the King George VI Memorial Chapel, had changed twice, in 'Belgian' marble ledger stone, in 2002 and 2022. Now for the third time in Belgian ledger stone with the the four inscriptions of two Monarch’s, Father & Daughter, Wife Consort, & Prince Consort. pic.twitter.com/ywZWRSJCEq

— Noel Derek Hillier (@hillier_noel) September 24, 2022