الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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أول صورة لضريح الملكة إليزابيث الثانية

منذ 59 دقيقة
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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كدت سيدة تعمل في كنيسة جورج السادس أنها كانت بين عدد قليل ممن تمكنوا من رؤية ضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، والتي ووريت الثرى الاثنين الماضي.

وقالت في مقابلة مع صحيفة بريطانية إنها تمكنت من رؤية اللوح الأسود الذي نقش عليه اسمها إلى جانب اسم والدها جورج السادس وإليزابيث الملكة الأم وزوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

وأضافت أن أحاسيس حزينة انتابتها عندما رأت اسم الملكة وزوجها الراحل فيليب، على الرخام لأول مرة.

وتابعت قائلة: “كان مؤثرا جدا أن ترى أسماءهما هكذا.. أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني كنت من بين الأوائل الذين تمكنوا من رؤية هذا.

وبالترتيب، يمكن قراءة اسم الملك جورج السادس 1895-1952، قبل أن يضاف لاحقا اسم إليزابيث 1900-2002، وإليزابيث الثانية 1926-2022، ثم فيليب 1921-2021.

وفي وسط الرخامة هناك نجمة غارتر معدنية، وشارة وسام الرباط، أقدم وأرقى رتبة في الفروسية في البلاد.

أعلن قصر باكنغهام في الثامن من سبتمبر، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96، ونكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، ويخلف تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.

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