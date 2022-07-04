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أول صورة لـ توته بعد خضوعه لعملية قلب برفقة محمد هنيدي

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 10:53 مساءً
الممثل المصري محمد عبد الرحمن

الممثل المصري محمد عبد الرحمن

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بعد تعرض الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توته” لأزمة صحية، بحيث أجرى عملية جراحية دقيقة، تفاعل عدد من الفنانين مع “توته”، هذا وقد كشف الفنان المصري محمد هنيدي الحالة الصحية لـ”توته”، وكشف عن موعد خروجه من المستشفى.

ونشر النجم الكوميدي، فجر الاثنين، صورة تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن من داخل المستشفى مطمئنا الجمهور على حالته الصحية.

كما كتب هنيدي عبر حسابه على “تويتر”، “من مستشفى دار الفؤاد بنطمنكم.. توتة “عبد الرحمن” بقى زي الفل وخارج بكرة”.

بدورها أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الطبي في النقابة تحسن الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن.

وكانت شقيقة “توتة”، أعلنت قبل يومين، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها على “فيسبوك”، “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.

وقبل الوعكة الصحية كان عبد الرحمن أعلن عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم “فيصل إكس أبو كليبس”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل “جمجوم وبم بم”، المكون من 15 حلقة.

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