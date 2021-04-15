أول ظهور للأميرة آن منذ وفاة والدها الأمير فيليب

في أول ظهور لها منذ وفاة والدها الأسبوع الماضي، ظهرت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، الأربعاء، وهي متشحة بالسواد وتضع نظارة شمسية .

وتوفي فيليب عن 99 عاما في قلعة وندسور يوم الجمعة.

ووصلت الأميرة آن (70 عاما) وهي متشحة بالسواد وتضع نظارة شمسية إلى نادي اليخوت الملكي في كاوز بجزيرة وايت.

وقالت الأميرة آن في بيان، الأحد: “والدي كان معلمي وسندي وناقدي أيضا ولكن ما شكله من نموذج عن حياة عاشها صاحبها طولا وعرضا والعطاء عن طيب خاطر هو أكثر ما أردت أن أقتدي به”.

وتابعت قائلة “سنفتقده لكنه ترك إرثا يلهمنا جميعا”.

وتم اختيار الأميرة “القائد العام لمشاة البحرية الملكية”، مما يجعلها أول سيدة تحظى بهذا الدور في تاريخ الملكية البريطانية.

ورغم أنَّ الأميرة آن (69 عامًا)، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، تتعاون بالفعل مع ما يصل إلى 65 منظمة عسكرية، إلا أنَّها تصنع التاريخ بحصولها على هذا الدور؛ حيث تعدّ هذه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الملكية البريطانية. وتتسلم الأميرة آن المنصب في ربيع هذا العام، وبالإضافة إلى حصولها على منصب القائد العام لمشاة البحرية الملكية، فمن المتوقع أن يتمَّ اختيارها كبديل لهاري في مهام أخرى.

وكان الأمير فيليب، قد شغل هذا المنصب لمدة 64 عامًا حتى عام 2017، حيث تقاعد من مهامه الملكية، كما كشفت التقارير أنَّ الأمير فيليب أراد أن تكون ابنته الأميرة آن بديلة هاري لهذا الدور.