الجمعة 17 صفر 1443 ﻫ - 24 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول ظهور للفنانة المصرية ليلى طاهر بعد اعتزالها الفن

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 11:39 صباحًا
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، وهي تتكئ على عكاز خلال صعودها على مسرح النهار، حيث يقام حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكرميها.

وكانت طاهر قد قررت اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، أنها منذ أن شاركت في مسلسل “الباب في الباب” قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، معتبرة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنوات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

بالفيديو: هذه أكثر السجون إجراما ورعبا في العالم.. وحشية من نوع آخر!
بعد اعتباره موطناً للجنّ.. فريق يستكشف “قعر جهنم” في اليمن لأول مرة!
تُعتبر البرمجيات الضارة والبريد العشوائي من المشكلات الشائعة جدًا على الويب
العمل من المنزل أربعة أيام في الأسبوع يخفض التلوث بنسبة 10%

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
صحيفة أمريكية: قبضة حزب الله الحديدية على السياسة والاقتصاد في لبنان بدأت تتلاشى
بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات
انفلونزا
ما هو “السلاح السري” للمناعة؟