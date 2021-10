أول ظهور لها بعد الانفصال عن أغنى رجل في العالم.. غرايمز على الرصيف!

رصدت عدسات الباباراتزي المغنية الكندية غرايمز، طليقة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، وهي تقرأ كتابا لكارل ماركس في الشارع.

وتم رصد غرايمز، التي انفصلت مؤخرا عن مؤسس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ200 مليار دولار، يوم الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس وهي تتصفح كتاب “البيان الشيوعي” المناهض للرأسمالية، في أول ظهور علني لها منذ إعلان الانفصال.

ويظهر مقطع فيديو نجمة البوب ​​وهي تقلب بمرح صفحات المجلد المعقد، كما لو كانت تتصفح أحدث إصدار من “Reader’s Digest”.

paparazzi followed me 2 a shoot so I tried 2 think what I could do that would yield the most onion-ish possible headline and it worked haha pic.twitter.com/9w8pPwIFAq

— Grimes 🪐 (@Grimezsz) October 3, 2021