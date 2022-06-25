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أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها مع أحمد العوضي

منذ ساعة واحدة
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

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بعد انتهاء الأزمة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، نشرت الفنانة المصرية صورة لها رفقة صديقتين لها.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لياسمين عبدالعزيز، بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

واكتفت “ياسمين” بوضع “إيموجي” قلوب حمراء اللون، دون كتابة أي تعليق على الصورة، المنشورة عبر حسابها الرسمي بـ”أنستقرام”.

أزمة

وقبل أسابيع، ألغت ياسمين عبدالعزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “أنستقرام”.

وجاء ذلك بعد تعرض “ياسمين” لأزمة صحية، لكن على الجانب الآخر ظل “العوضي” متابعًا لها ومحتفظًا بصورهما.

ورجح متابعو النجمة المصرية حينها انفصال “ياسمين” و”العوضي”.

وفي وقت لاحق، أكد “العوضي” وجود خلاف بينه وبين زوجته دون أو يوضح طبيعة الأزمة.

وكتب “العوضي” عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين.. وياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف.. لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

لكن بعد أيام، عادت العلاقة بين النجمين كما كانت، في وقت عاودت فيه “ياسمين” متابعة زوجها عبر “أنستقرام”.

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