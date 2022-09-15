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أول فوز منذ 84 عاما.. ألمانيا تهزم فرنسا في كأس ديفيز

منذ ساعة واحدة
كأس ديفيز للتنس

كأس ديفيز للتنس

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حققت ألمانيا أول فوز على فرنسا في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال منذ 1938 عندما حسم لاعباها كيفن كرافيتز وتيم بويتز مباراة الزوجي الفاصلة بين المنتخبين في هامبورج أمس الأربعاء.

وفاز الثنائي الألماني على الزوجي الفرنسي المكون من نيكولا ماهو وآرثر ريندركرنيش 6-2 و3-6 و7-6 لتفوز ألمانيا 2-1 في النتيجة الإجمالية في مباراتها الأولى بالمجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الثالثة أيضا فازت أستراليا على بلجيكا 3-صفر.

وسيصعد أول فريقين في كل مجموعة للمنافسة في مراحل خروج المهزوم التي ستقام في ملقة الإسبانية ما بين 22 و27 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتحقق هذا الانتصار بعد أن خسرت ألمانيا أخر ثماني مواجهات أمام فرنسا وقال كابتن المنتخب الألماني مايكل كولمان إنه سعيد بصناعة “تاريخ إيجابي” بعد أول فوز لفريقه على نظيره الفرنسي منذ 84 عاما.

وبعد انسحاب المصنف الخامس عالميا الألماني ألكسندر زفيريف قبل وقت قصير من موعد المباريات نجح مواطنه يان لينارد شتروف في منح ألمانيا التقدم 1-صفر بالفوز على الفرنسي بنجامين بونزي في مباراة الفردي الأولى 6-4 و2-6 و7-5.

لكن الفرنسي أدريان مانارينو عادل النتيجة بالفوز على الألماني أوسكار أوته 6-4 و6-3 قبل أن تحسم مباراة الزوجي النتيجة لصالح ألمانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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