أول لقب منذ 42 عاما.. آينتراخت فرانكفورت بطلاً للدوري الأوروبي

تمكن آينتراخت فرانكفورت الألماني، من إحراز لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 يوم الأربعاء، ليحقق لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاما.

وأنقذ كيفن تراب حارس آينتراخت ركلة الترجيح الرابعة لرينجرز التي سددها آرون رامسي، بينما سجل جميع لاعبي آينتراخت ركلاتهم، وكان آخرهم رفائيل بوري الذي سجل الركلة الحاسمة التي منحت الفريق الألماني اللقب الأوروبي.

الكولومبي رافاييل بوري يهدي لقب الدوري الأوروبي لفريقه آينتراخت فرانكفورت بعد نجاحه في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة#الدوري_الاوروبي #فرانكفورت_رينجرز pic.twitter.com/pS0IH1ooBu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوروبي الأول منذ البطولة بمسماها القديم “كأس الاتحاد” في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

فرانكفورت يعيد المباراة إلى نقطة الصفر 🔥 من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الأوروبي؟ 🏆#الدوري_الأوروبي #فرانكفورت_رينجرز pic.twitter.com/3UXJb19Zjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022

وبهذا اللقب سيشارك آينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.