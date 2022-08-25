أومتيتي يودع برشلونة إلى الدوري الإيطالي

أعلن برشلونة الإسباني رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد 2022-2023.

وذكر برشلونة في بيان رسمي الخميس: “توصل النادي مع ليتشي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لاتفاق بشأن إعارة صامويل أومتيتي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023”.

وسيلعب المدافع الفرنسي في إيطاليا بصفقة مدتها عام واحد مع ليتشي على سبيل الإعارة، مع عدم وجود خيار شراء للنادي الإيطالي.

وفاز ليتشي بدوري الدرجة الثانية الإيطالي (Serie B) في الموسم الماضي 2021-2022، ويعود الآن للعب في أعلى مستوى بكرة القدم الإيطالية (سيريا آ).

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن برشلونة سيدفع راتب أومتيتي كاملا خلال فترة الإعارة، والذي يقدر بـ20 مليون يورو، مع حصول النادي الكتالوني على مكافآت يسددها النادي الإيطالي بناء على عدد مرات المشاركة.

وذكر نادي ليتشي في بيانه الإعلان عن ضم أومتيتي أنه سيصل في تمام 8 مساء الخميس بتوقيت إيطاليا من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقود.

ماذا قدم أومتيتي مع برشلونة؟

جاء أومتيتي (28 عاما) إلى نادي برشلونة في صيف 2016 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، إلا أن اللاعب عانى في السنوات الأخيرة بسبب كثرة إصاباته وابتعاده بصفة مستمرة عن المشاركة.

وفي 6 مواسم مع برشلونة، خاض أومتيتي 133 مباراة، منها 91 في الدوري الإسباني و22 في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن أومتيتي من تسجيل هدفين، أحدهما في موسم 2016-17 بالدوري الإسباني والآخر في الموسم التالي من الليجا.

وساهم اللاعب مع برشلونة في الفوز بـ7 ألقاب، بواقع ثنائية في الدوري الإسباني (2017-18 و2018-19)، و3 كأس ملك إسبانيا (2016-17، 2017-18 و2020-21)، ولقبين كأس السوبر الإسباني (2016-17 و2018-19).

وفي أثناء وجوده كلاعب في برشلونة، فاز أومتيتي أيضًا بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده فرنسا.