أوميكرون يجبر بيل غيتس على إلغاء خططه خلال إجازة الأعياد

أعلن مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس عن إلغاء معظم خططه خلال إجازة الأعياد، معتبرا أنه: قد نكون دخلنا في أسوأ جزء من وباء فيروس كورونا”.

وقال غيتس في سلسلة تغريدات في موقع “تويتر”، إن متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي فيروس في التاريخ، وسيصل قريبا إلى كل بلد في العالم.

ولفت إلى أننا “بحاجة إلى التعامل مع المتحور الجديد بجدية حتى نعرف المزيد عنه”. وأضاف “في غضون ذلك، يتعين علينا جميعا أن نعتني ببعضنا البعض، خاصة الأكثر ضعفا، سواء كانوا يعيشون في الشارع أو في بلد آخر. وهذا يعني ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الداخلية الكبيرة والتطعيم”. وأكد أن “الحصول على طلقة معززة من لقاحات كورونا يعطي أفضل حماية”.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021