السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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أونيون برلين يزاحم بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني

منذ 36 دقيقة
أونيون برلين

أونيون برلين

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فاز أونيون برلين 2-صفر على غريمه هيرتا برلين لينضم إلى بايرن ميونيخ في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي هذا العام ويستمر موسمه الرائع، السبت.

وانتزع الفريق الضيف التقدم بواسطة دانيلو دوكي قبل دقيقة واحدة من الاستراحة عندما قفز أعلى من اثنين من المدافعين ليحول ركلة حرة داخل المرمى.

ومع سعي هيرتا لإدراك التعادل، استغل أونيون الأمر وعزز من تفوقه بهدف بول زيجين من هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 67.

وأنقذ فريدريك رونوف حارس أونيون العديد من الفرص في الشوط الثاني ليحرم هيرتا من فرصة العودة في المباراة، ويحقق أونيون فوزه الخامس على التوالي على هيرتا في الدوري وكأس ألمانيا.

ويملك أونيون 36 نقطة مثل بايرن المتصدر والذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم.

وبهزيمته الثالثة على التوالي هذا العام بقي هيرتا في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

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