أونيون يتعادل مع فولفسبورغ ويتراجع للمركز الرابع في الدوري الألماني

أحرز البديل باتريك فيمر هدفا قبل ست دقائق من النهاية ليمنح فولفسبورغ التعادل 1-1 مع ضيفه أونيون برلين الذي فشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأحد.

ومنح الكرواتي الدولي يوسيب يورانوفيتش التقدم لأونيون من ركلة جزاء في الدقيقة 72 ليحرز الهدف الأول للفريق في أربع مباريات بالدوري.

لكن فولفسبورغ أدرك التعادل في الدقيقة 84 ليعوض رد القائم لمحاولتين من ماتياس سفانبيرج وعمر مرموش في الشوط الأول.

وهز النمساوي فيمر الشباك بعد مشاركته بدقيقتين بعد تبادل تمرير الكرة بين أربعة بدلاء للفريق.

وتراجع أونيون إلى المركز الرابع وله 45 نقطة مثل رازن بال شبورت لايبزيج ثالث الترتيب.

ويأتي فولفسبورغ في المركز الثامن برصيد 35 نقطة إذ انتصر مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري.

ويتصدر بايرن ميونيخ، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي، المسابقة برصيد 52 نقطة متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب.