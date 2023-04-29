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أونيون يحتفظ بالمركز الثالث في الدوري الألماني

منذ 10 دقائق
فريق أونيون برلين

فريق أونيون برلين

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تعادل أونيون برلين بدون أهداف مع مضيفه باير ليفركوزن ليحتفظ بالمركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية اليوم السبت، لكنه يواجه منافسة شرسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد بداية قوية تراجع أونيون، الذي حقق رقما قياسيا للنادي بالحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 21 مباراة متتالية على أرضه في الدوري، للدفاع.

وتحسن أونيون لفترة قصيرة بعد الاستراحة، وأضاع فرصتين بواسطة شيرالدو بيكر وجيروم روسيلون قبل أن يفرض ليفركوزن سيطرته على المباراة.

وكانت أفضل فرص ليفركوزن في الشوط الثاني بضربة رأس من ميتشل بيكر لكن الحارس فريدريك رونوف أنقذها ببراعة في الدقيقة 86.

وبقي أونيون في المركز الثالث وله 56 نقطة متساويا مع فرايبورج الذي انتصر 1-صفر على مضيفه كولن.

ورفع رازن بال شبورت لايبزيج رصيده إلى 54 نقطة بعد تغلبه 1-صفر على ضيفه المتعثر هوفنهايم.

وعزز ليفركوزن، الذي يواجه روما في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي في 11 مايو أيار، سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة بجميع المسابقات لكنه ظل في المركز السادس وله 48 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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