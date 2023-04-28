أوّل عربي يسير في الفضاء المفتوح

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاءأن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيخرج من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وأشار المركز إلى أن النيادي سينفّذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا للإمارات.

وتبعاً للمعلومات التي أوردها المركز فإن النيادي سيخرج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأميركي ستيفن بوين التابع لوكالة ناسا، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بالعمل على صيانة بعض أقسام المحطة وتحديثها، والهدف الأساسي هو تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.

وسيُكمل النيادي والفريق الذي يعمل معه سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في حزيران المقبل، وستسهّل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة.