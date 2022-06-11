أيرلندا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية

تمكنت أيرلندا من الفوز بثلاثية مقابل لاشئ على أسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحقق فريق المدرب ستيفن كيني انتصاره الأول في هذه المسابقة اليوم السبت.

وتقدمت أيرلندا بهدف مبكر عندما قابل المدافع شون دافي على كرة عالية بعد ركلة ركنية، وتابعها آلان براون لاعب الوسط وسدد داخل المرمى في الدقيقة 20.

وأضاف المهاجم تروي باروت الهدف الثاني بعد ثماني دقائق بعد تمريرة عرضية متقنة من مايكل أوبافيمي.

وتوج أوبافيمي جهده وسجل الهدف الثالث بعد تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد الاستراحة بست دقائق، لتحقق أيرلندا فوزها الأول في 13 مباراة بدوري الأمم.

وتقدمت أيرلندا إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى من المستوى الثاني بدوري الأمم، بينما تراجعت أسكتلندا إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وحافظت أوكرانيا، التي فازت 3-صفر على أرمينيا، على صدارة هذه المجموعة.