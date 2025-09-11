أيرلندا لن تشارك في مسابقة يوروفيغن للأغنية 2026 إذا شاركت إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية، اليوم الخميس، أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيغن” العام المقبل إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة. واعتبرت الهيئة أن مشاركة إسرائيل ستكون “غير مقبولة” في ظل استمرار الصراع في قطاع غزة.

وطغت موجة المعارضة لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية، وذلك بسبب هجومها العسكري المستمر على غزة والذي تقول سلطاتها الصحية إنه تسبب في مقتل أكثر من 64 ألف شخص.

وتشارك إسرائيل في مسابقة يوروفيغن بصفتها عضوا منذ فترة طويلة في اتحاد الإذاعات الأوروبية، وهي الجهة المنظمة للحدث السنوي والمشاركة في إنتاجه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أن عددا من أعضاء اتحاد البث الأوروبي أشاروا إلى وجود مشكلة بشأن مشاركة إسرائيل خلال اجتماع عقد في يوليو تموز المنصرم.

وقالت في بيان “نعتبر مشاركة أيرلندا غير مقبولة، في ظل الخسائر الفادحة والمستمرة في الأرواح التي يشهدها قطاع غزة”.

وأضافت “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات القتل المستهدفة للصحفيين في غزة ومنع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع إلى جانب معاناة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين”.

وأعلن اتحاد الإذاعات الأوروبية تفهمه “للمخاوف والآراء الراسخة حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط”.

وقال مدير الاتحاد مارتن جرين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “ما زلنا نتشاور مع جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لجمع الآراء عن كيفية إدارة المشاركة والتوتر الجيوسياسي المحيط بمسابقة الأغنية الأوروبية”.

وأضاف “أمام هيئات الإذاعة مهلة حتى منتصف ديسمبر لتأكيد رغبتها في المشاركة في فعالية العام المقبل في فيينا. يعود القرار لكل عضو في المشاركة في المسابقة، وسنحترم أي قرار تتخذه هيئات البث”.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية إن القرار النهائي بشأن مشاركة أيرلندا في مسابقة 2026، التي ستقام في فيينا، سيتم اتخاذه بمجرد أن يتخذ اتحاد الإذاعات الأوروبية قراره الخاص بشأن إسرائيل.

وشاركت أيرلندا في المسابقة منذ عام 1965 وفازت بها سبع مرات، وهو رقم قياسي لم يعادله سوى السويد.