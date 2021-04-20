أيمن بهجت قمر لـ"صوت بيروت انترناشونال": عمرو دياب مثلي الأعلى في النجاح والاجتهاد

يعتبر ايمن بهجت قمر من اهم شعراء الاغنية في مصر, فقد تعامل مع ابرز النجوم ومنهم سميرة سعيد,عمرو دياب, محمد حماقي, تامرحسني, انغام وغيرهم. كما له باع طويل في كتابة الافلام السينمائية وتاليف شارات المسلسلات الدرامية. وفي رمضان الحالي يستمع المشاهدون لثلاث شارات من تأليفه فما هي هذه الاعمال هذا ما يقوله ايمن بهجت قمر لـ”صوت بيروت انترناشونال” اشارك هذا العام في السباق الرمضاني الدرامي بثلاثة تترات هي “اللي مالوش كبير”لياسمين عبد العزيز واحمد العوضي و”اهجمة مرتدة “لاحمد عز وهند صبري وهما من الحان وليد سعد اما تتر “كله بالحب” لزينة واحمد السعدني فهو من الحان عزيز الشافعي. ويضيف” انا اكتب التترات منذ العام 1995 وقد اكتسبت خبرة كبيرة خلال هذه السنوات واحرص قبل ان اؤلف الشارة ان اجلس مع السيناريست والمخرج وكل المسؤولين عن المسلسل واستفسر منهم عن التفاصيل ونضع الخطوط العريضة للفكرة وبناء على رؤيتهم اضع شارة المسلسل. يتابع ” اول تتر كتبته كان لمسلسل “الوتد” للراحلين هدى سلطان ويوسف شعبان ثم توالت الاعمال مثل “يتربى بعزو” و”عباس الابيض ” ليحيى الفخراني و”اهل كايرو” لخالد الصاوي ورانيا يوسف و”العار” وغيرهم والحمد الله كل اعمالي نجحت واحبها ما عدا اغنية قدمتها في فيلم لمحمد رجب ودوللي شاهين بعنوان “بعشق امي”.

وبما انه كاتب افلام سينمائية يقول ايمن بهجت قمر عن فيلمه الجديد “الكهف””نحن نعمل عليه منذ صيف 2018 بعد ان انتهيت من تأليف فيلم “البدلة” لتامر حسني وحينها تلقيت اتصالا من المخرج عمرو عرفة وعرض علي رواية “اهل الكهف” للكاتب الكبير توفيق الحكيم فقراتها وانبهرت بالعالم الذي كتبه المؤلف لكنها طبعا مأخوذة عن القصة الحقيقية المذكورة في القرآن الكريم عن “اهل الكهف” وبدأت اكتب السيناريو وبعدها حصلنا على موافقة الازهر الشريف وقد حافظت في الكتابة على الخطوط العريضة التي رسمها الحكيم لكنني وضعت بعض الاسقاطات الخاصة بواقعنا الحالي ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم وقد انتهينا من تصوير 50 في المئة منه وبعد عيد الفطر سنستكمل التصوير حتى ينتهي الممثلين المشاركين التزاماتهم في اعمال رمضان الدرامية..

وعن نجاح اغنيته “البنط العريض” الكاسح التي غناها حسين الجسمي يؤكد ايمن “ان مثل هذا النجاح يعتبر ورطة للمؤلف اذ يطلب منه البحث عن افكار اقوى وهذا الامر يضعني امام تحد كبير باستمرار.

وعن ثنائيته الناجحة مع النجم عمرو دياب يقول انها من اهم خطواته في حياته المهنية لانه يتعامل مع نجم العصر كله وهو مثله الاعلى في الكفاح والاجتهاد.

واخيرا عن اعماله في الفترة المقبلة يخبرنا انه يجهز اغنيات لعدد من النجوم ومنهم حسين الجسمي ومحمود العسيلي وشيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم وغيرهم كما يجهز لمسرحية من تاليفه وبطولة كريم عبد العزيز. وبالنسبة للسينما فيتم حاليا تصوير فيلم “تحت تهديد السلاح” المليء بالتشويق والاثارة والرعب وهو من بطولة حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وغيرهم من اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وانتاج احمد السبكي.