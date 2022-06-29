أُنس جابر تواصل الأداء الرائع وتبلغ الدور الثالث في ويمبلدون

واصلت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة سجلها الرائع على الملاعب العشبية وبلغت الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء بعد فوز سهل على البولندية كاترزينا كاوا القادمة من التصفيات بنتيجة 6-4 و6-صفر.

وتعد أُنس، التي وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي مع انطلاق البطولة وهو الأفضل في مسيرتها، واحدة من أبرز المرشحات للقب بعد فوزها بلقب برلين على العشب قبل أسبوعين.

واليوم الأربعاء، بدا أن اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما، والتي بلغت دور الثمانية في نادي عموم إنجلترا العام الماضي، بدأت من حيث انتهت في الدور الأول عندما احتاجت إلى 54 دقيقة فقط لتسحق ميريام بيوركلوند.

وانتصرت أُنس في المواجهتين السابقتين أمام منافستها البولندية البالغ عمرها 29 عاما، ولعبت بشراسة منذ البداية.

وبعد تبادل كسر الإرسال مبكرا، نجحت أُنس في العثور على نقاط الضعف في أداء كاوا، التي تلعب على الملاعب العشبية لأول مرة، وكسرت إرسالها في الشوط التاسع قبل أن تحسم المجموعة في الشوط التالي.

ووضحت معاناة كاوا من إصابة في الكتف في المجموعة الثانية، وطلبت وقتا للعلاج عند تأخرها 3-صفر، ولم تقدم الكثير عند عودتها إلى أرض الملعب.

وتعثرت أُنس عند حسم المباراة حيث احتاجت إلى خمس فرص لإنهاء المواجهة.

وتلعب أُنس، التي أصبحت هذا الأسبوع صاحبة أفضل تصنيف للاعبة أفريقية على الإطلاق، أمام الفرنسية ديان باري المصنفة 77 عالميا من أجل مكان في الدور الرابع.