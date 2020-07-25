إبراهيموفيتش: أنا لست مثلكم أنا زلاتان..وأنتم لا تعرفونني

عبر فيديو حازم وقاسٍ، رد السويدي نجم “اي سي ميلان” زلاتان إبراهيموفيتش على كل من توفع أو تمنى عليه الاعتزال والابتعاد عن كرة القدم.

استبعد إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريبا، في شريط مصور نشره، السبت، يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

وقال إبراهيموفيش بحسب ما نقلته وكالة “فرانس بريس”: “اعتقدتم أنني انتهيت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفوني”.

وتابع إبراهيموفيتش “طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى”.

وأضاف “والآن تعتقدون أنني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء”.

يذكر أن زلاتان يبلغ من العمر 39 عاما، ولعب للعديد من الأندية الأوروبية القوية منها يوفنتوس وقطبي ميلان في إيطاليا، وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 62 هدفا مما جعله الآن ثالث أكثر لاعب كرة القدم نشط يملك ألقاب جماعية في العالم.

يصنف كـمهاجم من الطراز الرفيع ويسجل الأهداف بغزارة واشتهر بأسلوب لعبه المبدع والقوة وقدرته في الكرات الهوائية ودقة تسديداته القوية. قد سجل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع النادي والمنتخب كبيرا للنادي والوطن.

يُعتبر إبراهيموفيتش على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله. فاز هدفه من البهلواني مع السويد ضد إنجلترا بجائزة بوشكاش لعام 2013 كأفضل هدف خلال العام. خارج الميدان، هو معروف بشخصيته القاسية وتعليقاته الصريحة، بالإضافة إلى إشاراته المتكررة نحو ذاته.

في ديسمبر 2013، تم تصنيف إبراهيموفيتش من قبل الغارديان كثالث أفضل لاعب في العالم، بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط. في ديسمبر 2014، واختارته الصحيفة السويدية داجنز نيهيتر كثاني أكبر رياضي سويدي عبر التاريخ، بعد لاعب التنس بيورن بورغ.