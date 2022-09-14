إبراهيموفيتش: إذا رأيت لاعبًا أقوى مني سأعتزل

أعرب اللاعب المخضرم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش”، نجم ميلان، عن رفضه فكرة اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعود للملعب ويرد على الجميع.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “أنا مغرور.. ليس لدي أي خوف. حالتي جيدة جدا وأعمل كل يوم كي أعود”.

وأضاف: “عندما أعود للملعب، سأصرخ بصوت عالٍ وبمنتهى العنف ليسمعني الجميع..يمكنك تصديق ذلك. الصبر مطلوب، إنه مفتاح الوصول إلى المكانة التي أريدها”.

ويغيب النجم السويدي عن الملاعب في الوقت الحالي، حيث يتعافى من إصابة في الركبة بعد إجراء عملية جراحية.

كما تطرق إبراهيموفيتش الى الرد على تصريح بوبان الذي طالبه بالاعتزال، قائلًا: “إذا رأيت لاعبًا أقوى مني سأعتزل.. لكنني لم أر ذلك بعد”.

وأضاف متحدثًا عن ميركاتو ميلان: “نحن أقوى من العام الماضي كقائمة، وبشكل عام نحن فريق أفضل، عزّزنا صفوفنا في الميركاتو الصيفي، والآن لدينا المزيد من البدائل خارج الخطوط”.

وختم نجم ميلان: “تعاقدنا مع لاعبين شباب مميزين ومنهم دي كيتلير، إنه لاعب كبير رغم صغر سنه، عليك فقط أن تمنحه بعض الوقت لينضج”.