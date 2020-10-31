إبراهيموفيتش “المغرور”.. أنتم لستم “السلطان” حتى تتحدوا الكورونا

يواصل مهاجم نادي ميلان الإيطالي النجم زلاتان إبراهيموفيتش ، تصريحاته المثيرة للجدل ،وبطريقته الفريدة والمحببة للكثير من معجبيه، شجع ، إبراهيموفيتش، الجمهور عبر في حملة عبر الإنترنت باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “سي دوت كوم” أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 قال في مقطع مصور نشره على صفحاته في مواقع التواص الاجتماعي: ” لقد تحداني الفيروس وانتصرت، لكنك لست زلاتان فلا تتحداه”.

وكان إبراهيموفيتش قد أصيب بالفيروس التاجي الشهر الماضي لكنه لم يظهر عليه أي أعراض خطيرة، بعد أن سجل 4 أهداف في المباريات الثلاث منذ عودته.

وقال زلاتان في الفيديو “استخدم عقلك، واحترم القواعد. التباعد الاجتماعي والكمامات الواقية وعندها دائمًا. سننتصر.”

ويشكل المقطع الذي صورة زلاتان جزءا من حملة دشنتها منطقة لومباردي الإيطالية ، وعاصمتها ميلانو، إذ جرى نشره نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنطقة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

قال حاكم لومباردي، أتيليو فونتانا : “جاءتني فكرة إشراك إبرا في ليلة مباراة الديربي (ضد إنتر ميلان).. عاد زلاتان إلى الملعب بعد تعافيه وفي تلك المرحلة اعتقدت أنه كان بإمكانه مساعدتنا في إطلاق رسالة مهمة.

وتابع: “وافق على الاقتراح على الفور ، وأظهر حماسة كبيرة واستعدادًا مطلقًا ، ولهذا أشكره.”

وكان إبراهيموفيتش قد دشن حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت في مارس الماضي لمساعدة المستشفيات الإيطالية في مكافحة وباء كوفيد 19.