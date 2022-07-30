إبراهيموفيتش يعلّق بطريقة ساخرة بشأن موعد اعتزاله

ردّ السويدي المخضرم “زلاتان إبراهيموفيتش” نجم ميلان، بشكل ساخر على سؤال من أحد المشجعين بشأن موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

ويقترب المهاجم السويدي من عيد ميلاده الـ41، وعلى الرغم من غيابه عن ميلان لعدة أشهر قادمة بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة في الركبة، فقد مدد مؤخرًا عقده مع النادي حتى صيف 2023.

في السياق، سأل أحد المشجعين، إبراهيموفيتش خلال بث مباشر على موقع “إنستغرام”، حول ما إذا كان يعتزم الاعتزال بعد صيف 2023، لكنه أجاب قائلا: “أبدًا، لن أفكر في ذلك، إذا اعتزلت، فإن كرة القدم ستموت بدوني”.

ويواصل إبرا حاليا إعادة تأهيله حيث يتطلع للعودة إلى اللعب في أقرب وقت ممكن والقتال من أجل لقبه السادس في الدوري الإيطالي، بعدما حقق 4 رفقة إنتر ميلان و2 مع فريقه الحالي ميلان.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في جزء كبير من المباريات الموسم الماضي، تلقّى المهاجم السويدي الثناء لمساهمته بدوره القيادي في غرفة الملابس في مساعدة لاعبي ميلان الشباب على تحقيق لقب الكالتشيو في الموسم الماضي بعد غياب 11 عاما.

يُشار الى أن إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان في 2020 قادمًا بشكل مجاني من لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، بعد فترة أولى في “الروسونيري” بين 2010 و2012.