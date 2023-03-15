إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة السويد

قال يان أندرسون مدرب السويد اليوم الأربعاء إن زلاتان إبراهيموفيتش سيعود إلى تشكيلة المنتخب في مواجهة بلجيكا وأذربيجان في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم بعد غياب عام واحد.

وشارك اللاعب البالغ عمره 41 عاما لآخر مرة مع المنتخب في الخسارة أمام بولندا في تصفيات كأس العالم في 2022، وعانى من إصابة في الركبة أبعدته لفترات طويلة بعد ذلك.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا 2016، لكنه عاد في 2021 بعد الفشل في بلوغ كأس العالم.

وأبلغ أندرسون الصحفيين عند سؤاله عن مشاركة إبراهيموفيتش “لا أعتقد أنه سيشارك في التشكيلة الأساسية. الأمر سيكون مثل ميلان في الوقت الحالي حيث يشارك كبديل”.

ويتصدر إبراهيموفيتش قائمة هدافي السويد عبر التاريخ برصيد 62 هدفا في 121 مباراة.