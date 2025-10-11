إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها

هنأت حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي والدتها بعقد قرانها الذى أقيم الجمعة، بحضور عدد من الفنانين، وحرصت على مشاركة فيديو يجمعها بوالدتها على خاصة “الاستوري” على حسابها في “انستغرام”، وقامت بتقبيلها.

وعلقت حبيبة ابنة ايناس الدغيدي قائلة:” كانت دايما بتعلمنى أنى أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهارده أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق السبعين سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا”.

وحضرت حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، عقد قران والدتها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، الذى حضره عدد من الفنانين المقربين، وظهرت حبيبة حاملة ابنتها “حفيدة” إيناس الدغيدي، والذى يعد أول ظهور لهما.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد قران، منهم، يسرا، الهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي وزوجته، الفنانة دينا، الإعلامية بوسي شلبي.