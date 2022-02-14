إتهام قائد في شرطة لندن.. بتعاطي المخدرات والدليل صورة

اتُهم قائد شرطة العاصمة البريطانية، الذي ترأس جلسات استماع بشأن سوء السلوك وكتب الاستراتيجية الحالية لمكافحة المخدرات، بتناول الحشيش ومخدر “إل إس دي” والفطر السحري.

تعاطى القائد جوليان بينيت المخدرات الثلاثة أثناء إجازته في فرنسا بين فبراير/ شباط 2019 ويوليو/ تموز 2020، بحسب ما جاء في جلسة استماع بشأن سوء السلوك الجسيم اليوم الاثنين.

كما اتهم قائد شرطة لندن برفض تقديم عينة من المخدرات في 21 يوليو 2020 ، بعد إبلاغه بوجود سبب معقول للاشتباه في أنه تعاطى الحشيش، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.

وزعم آنذاك أنه أنه تناول”كانابيديول” بسبب حالة طبية على وجهه، كسبب لرفض إجراء تحليل العينة، لكن التهم الموجهة إليه تقول إنه كان على “علم أن ذلك غير صحيح”.

استعرضت الجلسة أيضا صورة أرسلت عبر “واتساب” تظهر حشيشا على طاولة، والتي اعتبرت دليل إدانة للضابط.

جادل محامو بينيت بأن جلسة المحاكمة ليست “عادلة” لأنهم لم يتلقوا جميع رسائل “واتساب” ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة التي يريدونها.

وقال جون بيغز المحامي مدافعا عن بينيت: “على الرغم من أننا جميعا ملتزمون بعقد جلسة الاستماع هذه في الطريق للصالح العام، إلا أنه من أجل مصلحة شرطة العاصمة ومصلحة السيد بينيت، يجب أن يتفوق الإنصاف. ربما يكون الشاهد انتقى الرسائل التي تم الكشف عنها”.