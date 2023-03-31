إثر حادث مروّع.. لاعبٌ مغربيّ بين الحياة والموت!

تعرّض المغربي سفيان كيين، لاعب وسط فريق لوفبن البلجيكي، إلى حادث خطير في أحد ضواحي مدينة لييج، حيث نقل إلى المستشفى في حالة حرجة وتشير تقارير إلى كونه بين الحياة والموت.

فقد انقلبت سيارة كيين في مشهد مروّع، بعدما خرجت عن طريقها في منطقة فليميل في ضواحي مدينة لييج، حيث اصطدمت بعقبة، واخترقت الجدار في اتجاه قاعة رياضيّة بقوة.

وسارعت الأطقم الطبية ونقلت اللاعب الى المستشفى حيث تشير مصادر إلى أنّه في حالة حرجة وبين الحياة والموت.

هذا ويحمل سفيان كيين البالغ من العمر 25 عامًا الجنسية المغربية كما البلجيكية، ومثّل منتخب المغرب في فئات الشباب والمنتخب الأولمبي، وكان ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الأول في مناسبات عدة.

ولعب سفيان لأندية كييفو فيرونا وانتقل للاتسيو الذي أعاره لسالرنيتانا وفينيزيا قبل أن ينتقل إلى فريق لوفين البلجيكي عام 2022.

ومثّل سفيان المنتخب المغربي للشباب وتوج رفقته بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي لبلاده.